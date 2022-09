Zwemclub RZC neemt in Doelum afscheid van geliefde hoofdtrainer Egwin Janssen

RENKUM - Ook als je niet hard kon zwemmen, was je belangrijk voor hoofdtrainer Egwin Janssen van RZC in Renkum. Hij had voor iedereen aandacht. Egwin Janssen is vrijdag op 42-jarige leeftijd overleden. Deze woensdag neemt de zwemclub afscheid van hem in Doelum.

Geert van Duinhoven, al jaren actief bij RZC, durft wel te stellen dat Janssen de club heeft gemaakt zoals die nu is. Dat heeft volgens hem veel te maken met de veilige, positieve sfeer die de hoofdtrainer creëerde. ,,Hij had niet alleen aandacht voor techniek en talent, maar ook voor de mentale kant", zegt Hettie van Looijengoed, ook actief bij RZC. ,,Plezier was belangrijk.”

Energie in anderen steken

Janssen was in zijn jeugd een fanatieke zwemmer en had veel succes. Maar zijn spierziekte FSHD belemmerde hem om de top te halen. Hij besloot daarom al jong dat hij zijn energie in anderen wilde steken en werd in 2000 trainer. Vanaf 2005 was hij hoofdtrainer van RZC.

,,Door zijn spierziekte was Egwin zich ervan bewust dat hij moest genieten van kleine dingen. Niet bij de pakken neerzitten, maar kijken naar wat wel kan", zegt Van Duinhoven. Hij maakte van de zwemclub een hechte groep. Van Looijengoed: ,,Ook als je niet zo snel zwom, hoorde je erbij. Elke prestatie was goed. Hij leerde jongeren trots te zijn op wie ze zijn. Maar een ding: je moest wel je best doen. Deed je dat niet, dan kreeg je dat wel duidelijk te horen.”

Het erelid van RZC kreeg op zijn ziekbed - hij had kanker - veel kaarten van leden vol anekdotes. ,,En die gingen niet over persoonlijke records of kampioenschappen, maar over de lol die ze hadden en over het plezier in de zwemsport.”

Janssen laat zijn vrouw en twee kinderen achter.

Het afscheid van Egwin Janssen in Doelum is van 18.30 tot 20.30 uur.

