Arjan Davelaar gaat met touwtrekkers uit Renswoude voor goud op NK: ‘Alles minder dan goud is teleurstellend’

Arjan Davelaar heeft zin in het NK touwtrekken. Met het achttal van het Renswoudse Lagerweij reist hij als titelverdediger naar het NK in het het Friese dorp Koudum. ,,We zijn de te kloppen ploeg. Alles minder dan goud is teleurstellend.”

De 31-jarige inwoner van Terschuur staat al twaalf jaar aan het touw bij de vereniging uit het kasteeldorp. ,,We kwamen daar met ons groepje een keer voor een toernooi en werden direct gevraagd lid te worden. Dat beviel zo goed, ik ben nooit meer vertrokken. Hartstikke mooi ook dat we veel titels veroveren.”

Davelaar is met het achttal van Lagerweij regerend wereldkampioen bij de clubteams in de gewichtsklasse tot 600 kilogram. ,,In 2020 waren we de sterkste in het Ierse Letterkenny. Enkele weken later zaten we middenin de coronacrisis. Dit jaar is er geen WK. Maar volgend jaar willen we voor de derde keer op rij goud veroveren in Zweden. Maar eerst dit NK maar eens winnen.”

Indoor ander spelletje dan buiten

Indoor-touwtrekken is een heel ander spelletje dan buiten in het zand. ,,Zaalvoetbal is ook niet te vergelijken met voetballen op het veld. Buiten kan het soms veel verschil maken aan welke kant van het touw je staat. En op een harde ondergrond kun je beter aanvallen, terwijl als je de hakken echt in het zand kunt zetten je beter kunt verdedigen.”

Quote De ploeg uit Monnicken­dam is de laatste jaren onze zwaarste concurrent. Zal nu niet anders zijn, verwacht ik Arjan Davelaar, Touwtrekker

In de hal zijn de condities op een rubberen mat voor iedereen meer gelijk. ,,Dat vind ik ook het leuke. Bij Lagerweij waren we jarenlang indoorspecialisten. Dat is zo gegroeid, veel jongens bij ons konden in de winter gemakkelijker tijd vrijmaken om te trainen. Dan gaat in die periode het niveau vanzelf flink omhoog. Nu doen we buiten ook weer steeds beter mee.”

Scherpst van de snede

,,Die gevechten in de hal zijn op het scherpst van de snede”, vervolgt hij. ,,Sta je soms iets te hoog, kun je het gewicht niet goed achterop brengen. En een sterke tegenstander ziet zoiets vaak direct en maakt daar dan meteen gebruik van. Voor je het weet word je verrast en is de wedstrijd al voorbij.”

Davelaar heeft er zin in, na het NK in Eibergen in juni 2022 is het pas het tweede titeltoernooi na de coronapandemie. ,,We hebben gelukkig de laatste tijd wel regelmatig weer competitiewedstrijden afgewerkt. Ik denk dat we er best goed voor staan. De ploeg uit Monnickendam is de laatste jaren onze zwaarste concurrent. Zal nu niet anders zijn, verwacht ik.”

Veenseboys ontbreekt

Op het NK strijden de acht teams in de klasse tot 640 kilogram in de poulefase in een halve competitie elk één keer tegen elkaar. ,,De beste vier gaan naar de kruisfinales, en daarna wacht de finale. De sterkste ploeg wint dan meestal wel.”

Veenseboys uit Veenendaal, de andere grote touwtrekkersvereniging in de regio, richt zich op het buitenseizoen en vaardigt dit weekeinde geen ploegen af naar Friesland.