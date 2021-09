Auto in sloot bij Renswoude, bestuurder ligt op bed

VVD plus christelij­ke partijen hebben meerder­heid in Vallei

18 maart EDE/WAGENINGEN - Wageningen wijkt qua stemgedrag sterk af van de vier andere gemeenten in de Vallei. Maar de Wageningse stemmen konden de christelijke plus VVD-meerderheid in de Vallei niet voorkomen. Landelijk scoren VVD, CDA, CU en SGP samen 58 zetels, als de Vallei het voor het zeggen had, zouden dat er 77 zijn.