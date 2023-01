Berg vuurwerkresten in brand in Renswoude

Edes ziekenhuis worstelt met zorgverze­ke­raars: ‘Ik ga niet tekenen voor onze eigen ondergang’

Een nieuwe intensive care. Of een nieuw vrouw/moeder/kind-centrum. Het zijn hoogst noodzakelijke investeringen voor Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) in Ede. Maar het ziekenhuis heeft ook te maken met zaken als hogere energieprijzen en looneisen. En dan liggen de zorgverzekeraars ook nog dwars. ,,Daarom tekenen we geen aanbiedingen die niet kostendekkend zijn”, zegt Arjen Hakbijl, lid van de raad van bestuur van ZGV.

11:15