Bestuurder van oude groene Opel gezocht na dodelijke aanrijding in Renswoude

Een 76-jarige vrouw uit Renswoude werd op zondag 10 februari op een zebrapad aan de Dorpsstraat aangereden. De automobilist reed met hoge snelheid door en liet haar ernstig gewond op het zebrapad achter. Omstanders kwamen het slachtoffer direct te hulp.

De vrouw werd ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar op vrijdag 22 februari aan haar verwondingen overleden. De recherche is meteen een onderzoek gestart, heeft met meerdere getuigen gesproken en bewakingsbeelden bekeken. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de doorgereden auto een ruim twintig jaar oude groene Opel Astra hatchback is, nog specifieker gaat het om een model F, bouwjaren van 1991 tot 1998. De bestuurder kwam vermoedelijk uit de omgeving van Renswoude en/of Scherpenzeel.

Tips

Als gevolg van de aanrijding heeft de auto waarschijnlijk schade aan de voorzijde opgelopen, al kan het zo zijn dat die inmiddels is hersteld.

Eerder berichtte de politie over een kenteken dat gezien was, inmiddels is duidelijk dat deze nummerplaat waarschijnlijk niet correct is. Het kenteken behoort niet toe aan de nu gezochte Opel Astra.

Wie tips heeft over de auto, de bestuurder of het ongeval kan de politie informeren via 0900-8844. Wie de auto ziet staan of rijden mag direct 112 bellen.