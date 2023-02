Bij Roda’46 moeten de ‘stupiditeiten uit ons spel’, hattrick Tom de Greef en geprikkeld APWC slaat toe. Dit is het overzicht van het amateurvoetbal

Wageningen schenkt 40.000 euro aan slachtof­fers aardbevin­gen; ook Ede en Veenendaal doneren

Wageningen maakt 1 euro per inwoner over aan Giro 555, een initiatief van samenwerkende hulporganisaties die zich inzetten voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dat komt neer op een donatie van ongeveer 40.000 euro.