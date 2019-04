Brand in schuur: duizenden kippen komen om in Renswoude

De zwarte wolken waren al vanaf de A30 bij Barneveld te zien. De schuur zelf was binnen een paar minuten afgebrand. Van het gebouw is niet veel over en er is kans op instortingsgevaar. Tijdens de brand is er geprobeerd om nog zo veel mogelijk uit de schuren te redden door de boer die aanwezig was en de brandweer, die met 40 man en een aantal bluswagens aanwezig was.