Brand in schuur met vermoedelijk 16.000 kippen in Renswoude

update Honderden huishou­dens in Veenendaal en Renswoude korte tijd zonder stroom door storing

4 april RENSWOUDE/VEENENDAAL - Honderden huishoudens in Veenendaal en Renswoude hebben donderdagmiddag kort zonder stroom gezeten. In totaal waren in het gebied 795 klanten getroffen door de stroomstoring, zo meldt netbeheerder Stedin.