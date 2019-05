Campingpersoneel verleende hulp na explosie: ‘mijnheer was aanspreekbaar bij verlaten park’

Wat er aan de explosie vooraf is gegaan, kan de medewerker van het park niet vertellen. ,,Ik ben er natuurlijk niet bij geweest, dus ik heb geen idee wat mijnheer aan het doen was.’’

Of de gasexplosie gebeurde met een gasfles is ook niet duidelijk. Ter plekke, bij de chalets en stacaravans, liggen ook gasleidingen in de grond.



Met medewerkers van het park gaat het naar omstandigheden redelijk. Sommigen zijn erg geschrokken. ,,Als alles voorbij is sta je wel even te trillen op je benen. Maar we hebben na afloop even met zijn allen samengezeten, dat was goed’’, stelt de receptiemedewerker die aangeeft dat ook slachtofferhulp is ingeschakeld.



De brandweer onderzoekt momenteel hoe de explosie in het chalet heeft kunnen plaatsvinden.