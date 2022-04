Carnaval op wielen: de Crazy Cross is weer terug in Renswoude op Koningsdag

Vernielin­gen bij jaarwisse­ling kosten Valleige­meen­ten ongeveer 80.000 euro

VALLEI - De jaarwisseling heeft de vijf gemeenten in de Vallei een schadepost van tienduizenden euro’s opgeleverd. Zoals gebruikelijk moesten vooral afvalbakken, hondenpoepbakken en verkeersborden het ontgelden. Opvallend is de grote schade in de gemeente Ede, bijna drie keer zo veel als vorig jaar.

11 januari