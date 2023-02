De wolf is weer op rooftocht: hoe hou je dit dier weg bij je huisdier en vee?

De Merino’s eerste voetbaclub in Mid­den-Nederland met framevoet­bal: ‘Heel blij met enthousias­te groep’

Voetbalvereniging De Merino's in Veenendaal is als eerste club in Midden-Nederland officieel gestart met framevoetbal. Dat is een aangepaste vorm van voetbal voor kinderen die in het dagelijks leven achter een rollator of met krukken lopen.

1 februari