Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Midden-Nederland

Boswach­ters maken zich zorgen over ‘verstoring’ door illegale wildcamera’s: ‘Onder welke steen leef je dan?’

Boswachters in de regio maken zich zorgen om de illegale wildcamera’s die ze tot diep in de bossen aantreffen. Het lopen van en naar de camera’s - om ze op te hangen of geheugenkaartjes of batterijen te wisselen - verstoort het ecosysteem, zeggen ze. ,,De impact ervan is echt groot.”