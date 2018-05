Dronken jongeren pikken rugzak van agent uit politiewagen

Man uit Renswoude (52) overlijdt na wateronge­val in Naarden Vesting

11:03 RENSWOUDE/ NAARDEN - Een 52-jarige man uit Renswoude is maandag overleden nadat hij met een maaimachine te water was geraakt in de vesting Naarden. Hoe de man van de Noord-Hollandse vestingwal in het water belandde, is nog onduidelijk.