Ervaringsdeskundige Jolanda helpt slachtoffers van huiselijk geweld: ‘Dit is mijn verhaal en ik schaam me er niet voor’

,,Volgens hulpleners uit mijn jeugd was de kans groot dat ik in de criminaliteit of de prostitutie zou belanden. Of zelfmoord zou plegen. Maar ik ben er nog!”



En hoe. Het schokkende levensverhaal van Jolanda de Zeeuw staat in schril contrast tot de rustige, zelfverzekerd ogende vrouw aan de andere kant van de tafel. Die juist door wie zij nu is, slachtoffers van seksueel geweld, mishandeling en verwaarlozing verwacht te kunnen helpen. ,,Dit is mijn verhaal en ik schaam me daar niet meer voor.”



Waarom heeft u ‘ja’ gezegd tegen deze baan?

,,De gemeente Renswoude vroeg me of ik als ervaringsdeskundige mee wilde doen aan deze pilot. Daar was bekend dat ik bij de zorgboerderij werk en daarnaast een eigen praktijk heb. Het leek me een prachtig initiatief. Ik heb geen seconde getwijfeld.”