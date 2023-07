Flinke brand bij bedrijfspand in Renswoude

Wereldre­cord­po­ging domino­steen­tjes weer in Veenendaal

Het Dutch Domino Team begon ooit met vijftienduizend steentjes, over een kleine twee weken moeten er 800.000 omvallen. Plaats van handeling is weer sportcentrum De Vallei in Veenendaal. Vorige week vrijdag zijn de eerste domineesteentjes al gelegd.