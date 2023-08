Stephan (67) is gek van modeltrei­nen, maar baalt van imago: ‘Dat het voor suffe oude mannen is, klopt niet’

Locomotiefjes, tientallen meters aan kleine rails en miniatuurstruikjes en -boompjes. Zo'n zes uur per week is de 67-jarige Stephan de Kok uit Veenendaal bezig met zijn grootste passie: modeltreinbanen bouwen. ,,Ik hoop dat we de jeugd enthousiast kunnen maken voor onze hobby.”