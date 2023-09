Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Renswoude vandaag

De scholen zijn open, dus de weg is drukker: zo fietsvei­lig is jouw gemeente

De scholen zijn weer open en het werkende leven is weer begonnen: oftewel, het is druk op de weg. Dit betekent in vele gevallen ook meer fietsongelukken in de provincie. Uit onderzoek van Independer blijkt dat De Bilt de minst veilige gemeente is voor fietsers in de regio. Oudewater is daarentegen de veiligste gemeente voor tweewielers.