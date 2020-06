Honderden shirts, vaantjes, stadionstoeltjes: John (60) verzamelt álles van FC Utrecht. ‘Wat ik mis? Zoveel’

Een primeur voor Renswoude: ervarings­des­kun­di­ge houdt spreekuur huiselijk geweld

1 juni RENSWOUDE - Een inloopspreekuur huiselijk geweld dat niet wordt gehouden door een hulpverlener, maar iemand die dit zelf heeft meegemaakt. Renswoude is hiermee begonnen en voor zover bij de gemeente en Veilig Thuis Utrecht bekend is dit een primeur in Nederland.