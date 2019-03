In Renswoude heeft bijna iedereen een rijbewijs, en in jouw woonplaats?

Waar op het platteland bijna iedereen een rijbewijs lijkt te bezitten, zijn die cijfers in stedelijke gebieden stukken lager. In Amsterdam en Maastricht beschikken 63 op iedere 100 volwassenen over de rijbevoegdheid. Ook in Gelderse steden mogen relatief minder mensen achter het stuur kruipen dan in de dorpen. In Wageningen (69,9) hebben nog geen 7 op 10 volwassenen een rijbewijs. In Arnhem (72,7) en Nijmegen (75,1) ligt dat aantal iets hoger, in andere steden bezit zo'n 80 procent van alle volwassenen het roze pasje: Tiel (79,7), Culemborg (80,4), Ede en Doetinchem (beide 81,9).

Opvallend zijn de cijfers in Rozendaal en Renswoude. In het Rozendaal heeft 90,3 procent van alle 17-plussers een rijbewijs, in Renswoude is dat zelfs 90,9 procent. Het dorpje dat grenst aan Veenendaal is daarmee landelijk koploper.

Wachttijden

Mensen die dit roze pasje nog niet hebben, moesten in de afgelopen twee jaar vaak lang wachten totdat ze af mochten rijden. De wachttijden bij het CBR lijken voorlopig de kop ingedrukt, blijkt uit cijfers die LocalFocus op een rijtje heeft gezet. Mensen die zich vorige week meldden om voor de eerste keer af te rijden voor hun rijbewijs B, moeten gemiddeld 3,6 weken wachten tot ze hun praktijkexamen ook daadwerkelijk af kunnen leggen. Bekijk hieronder hoe dat zit bij de examenlocatie in jouw regio:

Jongen kiezen VW

Zo’n 57 procent van de jongeren (tot 25 jaar) met een rijbewijs heeft ook daadwerkelijk een (eigen) personenauto. Dat zijn vooral Volkswagens, gevolgd door Peugeots en Opels. Uit vorig jaar gepubliceerd onderzoek van het CBS bleek dat jongeren die op het platteland wonen, veel vaker een auto hebben dan stadsjongeren. Op iedere vijf mensen tussen de achttien en dertig jaar hebben er in niet-stedelijke gebieden twee een auto, tegenover één in de zeer stedelijke gebieden.