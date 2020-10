Jeugd-tbs dreigt voor 15-jarige Renswoudenaar die met gestolen bestelbus inreed op politie

Officier van justitie Cees-Jan Booij eiste die straf dinsdag in de rechtszaak tegen de de 15-jarige die een half jaar geleden in Renswoude een bus stal. Met die bus is hij bij Arnhem op de snelweg op agenten ingereden. De verdachte heeft verder in Maarsbergen en Duiven gevaar op de weg veroorzaakt.

De jonge verdachte was gehuisvest op zorgboerderij Groot Wansveld in Renswoude. Dat is een instelling op christelijke grondslag die probeert om mensen aan een plek in de maatschappij te helpen.

‘Wild west’ avontuur op de snelweg

De jongen maakte een half jaar geleden het alarm op het terrein onklaar. Hij pikte eerst een sleutel en haalde een luchtdrukpistool en een mes uit een afgesloten ruimte. Vervolgens laadde hij een quad en een mountainbike, eigendom van de zorgboerderij, in een bestelbus.

Met die gestolen bus ging de 15-jarige er vandoor over de snelweg. Daar veroorzaakte hij veel gevaar. Hij haalde rechts in en ter hoogte van Arnhem reed hij met hoge snelheid op een motorrijder in. Bovendien negeerde hij stoptekens. De officier omschreef het als ‘wild west’ avontuur op de snelweg waar normaal een straf bij hoort.

Verdachte heeft alles bekend

De jongen heeft alles bekend. Hij zat iets meer dan drie maanden in voorarrest. De verdachte is volgens de onderzoekers volledig ontoerekeningsvatbaar. Daarom eiste het OM geen gevangenisstraf, maar een PIJ-maatregel.

Die plaatsing in een inrichting voor Jeugdigen wordt ook jeugd-tbs genoemd. De maatregels zou drie jaar moeten duren waarvan het laatste jaar voorwaardelijk

De kinderrechter doet over twee weken uitspraak.