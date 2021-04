Man zit op toiletbril op dak van auto in Renswoude

Felle brand bij bedrijfs­pand Renswoude, pand ontruimd

14 april RENSWOUDE - Een bedrijfspand in Renswoude is woensdagmiddag ontruimd vanwege een felle brand die daar was ontstaan. De brand ontstond in een afzuigunit van het metaalbewerkingsbedrijf aan de Hooge hoek.