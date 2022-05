Marieke Teunissen uit Renswoude wethouder in Oudewater: ‘Enorm veel zin om aan de slag te gaan’

De eerste wethouderskandidaat voor het nieuwe college van B en W in Oudewater is bekend. Het is Marieke Teunissen uit Renswoude, die op 19 mei wordt geïnstalleerd namens de VVD.

De fractie van de VVD in Oudewater heeft dat zaterdag bekendgemaakt. Zij volgt de vertrokken Bob Duindam op. Hij was van D66-huize en de afgelopen vier jaar wethouder namens de toen nog combinatiefractie VVD en D66. Kort na de gemeenteraadsverkiezingen is hij vertrokken naar LochemEnergie in Lochem.

Teunissen (45) is getrouwd en heeft drie kinderen. Voordat ze in 2018 wethouder werd in Renswoude, was ze actief in vastgoed en gebiedsontwikkeling. ,,Ik heb enorm veel zin om in Oudewater aan de slag te gaan. Ik kijk ernaar uit om de gemeente beter te leren kennen’’, zegt ze in een toelichting op haar voordracht.

Ambities

,,Er is de afgelopen jaren al heel veel werk verzet en de ambities zijn groot om Oudewater een nóg betere plek te maken om te wonen, werken en recreëren. Ik sta te popelen om daar een stevige bijdrage aan te leveren.’’

Het college van B en W bestaat behalve uit de VVD uit de Onafhankelijken en ChristenUnie-SGP, net als in de afgelopen vier jaar. Of de wethouders van die partijen, respectievelijk Walther Kok en Bas Lont, terugkeren, is nog niet bekend.