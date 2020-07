Minister Ollongren: ‘Fusie met Barneveld niet enige oplossing voor Scherpenzeel’

Randstede­lin­gen overspoe­len de woning­markt in de Vallei zodat die muurvast zit

4 juli EDE - Randstedelingen overspoelen sinds een jaar of drie de woningmarkt in de regio Foodvalley. Ze zoeken groen en rust, maar vooral een betaalbaar huis. Dankzij de overwaarde van hun huis in de Randstad hebben ze relatief veel te besteden. Ze zijn weliswaar welkom, maar hun komst baart ook zorgen.