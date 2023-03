Muren van flesjes Grolsch of Heineken? Het zou bij het nieuwe gemeentehuis van Renswoude zomaar kunnen

indebuurt.nl Fransisca (25) organi­seert spelletjes­avon­den in Ede: 'Iedere volwassene is welkom'

In buurtgebouw De Stek organiseert Fransisca Blaauw (25) op donderdagen in oneven weken een spelletjesavond. Alle verschillende leeftijdsgroepen (vanaf 18 jaar) zijn er te vinden en het is een fijne ontmoetingsplek. “Ik vind het belangrijk dat het gezellig en vooral laagdrempelig is voor de mensen. Het zijn voornamelijk bordspellen en kaartspellen die mensen spelen en ze mogen zelf natuurlijk ook hun favoriete spel meenemen.”