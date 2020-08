Politie denkt dat jongen (17) met opzet val wielrenster veroorzaakte, slachtoffer nog in levensgevaar

De politie meldt de aanhouding donderdagmiddag, maar de aanhouding blijkt ‘in het belang van het onderzoek’ zondag al verricht. De toestand van het slachtoffer is na enkele dagen nog altijd kritiek. De vrouw reed die avond rond 19.45 in het gezelschap van een man op de Utrechtseweg in het dorp. De scooter met twee berijders haalde hen in, waarbij de bijrijder de Veenendaalse aanraakte. Het vermoeden is dat daarbij sprake was van opzet. De vrouw ging hierdoor onderuit en raakte ernstig gewond.

Opvallend rijgedrag

Volgens de politie is ook de scooter die bij het incident betrokken was, gevonden en in beslag genomen. Of de scooter bij de Woudenberger is aangetroffen, is niet duidelijk. Wel laat een woordvoerder van de politie weten dat de bestuurder niet is aangehouden.



Verschillende getuigen hebben verklaard dat de scooter vlak voor de botsing ‘opvallend rijgedrag’ vertoonde, stelt de woordvoerder. De politie zoekt mensen die in de buurt waren en mogelijk iets hebben gezien dat belangrijk kan zijn voor het onderzoek, dat nog volop gaande is.