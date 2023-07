Regenbuien, maar soms ook zon in Renswoude vandaag

column sanne heymann ‘Ben je een jongen en wil je een jurk aan? Doen!’ Dat is toneel­groot­moe­der Marthie

‘En toen mocht ik van haar een jurk aantrekken en was ik een mevrouw in een luchtballon!’ In de zaal klinkt applaus en Marthie wordt voor de zoveelste keer omhelsd. Marthie, dé toneelmoeder van Veenendaal.