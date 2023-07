Artsen en bestuur van Edese ziekenhuis maken elkaar het leven niet meer zuur: ‘Veel ten goede veranderd’

Het waren roerige tijden in Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) in Ede toen Arjen Hakbijl en Frans Timmer aantraden als bestuurder en co-bestuurder. Er was een flinke bestuurscrisis geweest, waardoor het ziekenhuis onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg kwam. Artsen en de leden van de raad van bestuur ruzieden onderling en stonden vaak lijnrecht tegenover elkaar. Zes jaar later, bij hun afscheid, is er veel ten goede veranderd.