Renswoude negeert wens van gemeenteraad en hijst regenboogvlag wél op Coming-Outdag

Sam (25) hing de regenboog­vlag uit op Coming Out Day en hoorde voorbijgan­gers ‘kankerhomo’ en ‘kankergay’ roepen

EDE - ‘Kankerhomo’ en ‘kankergay’: het zijn een paar van de termen die Edenaar Sam Elfvering (25) voorbijgangers hoorde roepen nadat hij op Coming Out Day de regenboogvlag aan zijn gevel had opgehangen. ,,Het laat in één keer zien dat zo'n Coming Out-dag ontzettend belangrijk is, nog steeds.”

11 oktober