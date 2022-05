Renswoude vangt - relatief gezien - de meeste Oekraïners op in Nederland

De cijfers betreffen het aantal Oekraïners dat zich per gemeente heeft ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP) sinds 24 februari, de dag waarop Rusland Oekraïne binnenviel. In totaal zijn er sindsdien 42.761 Oekraïners ingeschreven in Nederland.

82 van hen schreven zich in bij de gemeente Renswoude. Relatief gezien vangt Renswoude, dat 5.653 inwoners telt, daarmee de meeste Oekraïners op van Nederland. Inmiddels is 1 op de 70 inwoners van Renswoude afkomstig uit Oekraïne.

Ook in de gemeente Ede schreven zich de afgelopen maanden relatief veel Oekraïners in. Mede door de aanwezigheid van de noodopvang in Harskamp staat de teller in Ede op 525 inschrijvingen. Dat is meer dan Arnhem (519) en Nijmegen (403), Gelderse steden die meer inwoners tellen dan Ede.