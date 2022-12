Rook uit seniorenwoning in Renswoude blijkt pan op het vuur: bewoner was niet thuis

Woningcor­po­ra­ties in regio Foodvalley gaan tot 2040 13.000 nieuwe huizen bouwen

Elk jaar zevenhonderd nieuwe huizen en dat tot 2040. Dat is wat de woningcorporaties in de gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk willen. In totaal gaat het om 12.000 woningen en 1200 studenteneenheden.

