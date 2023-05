Scheidende baasjes maken tot bij de rechter ruzie om de hond: nu moeten ze Indy delen

De eigenaren van hondje Indy moeten iedere twee weken in Renswoude het dier aan elkaar afgeven. Dat heeft de rechtbank in Utrecht dinsdag bepaald. Volgens de rechter is een omgangsregeling de enige juiste oplossing in het hoogoplopende conflict over de witte herder.