Scooter rijdt husky Kida uit Renswoude dood en gaat ervandoor

,,Ik hoorde een scooter met een noodgang van achteren aan komen scheuren. Een klap. Kida gilde. Hard en hartverscheurend. Ook ik gilde. En zag de scooter wegrijden. Twee keer heeft hij omgekeken. Zijn arm stak hij in de lucht. Of hij de wijsvinger omhoog had weet ik niet, daarvoor was het nog te donker. Ik moest me richten op Kida. Die was volledig in paniek’’, vertelt Jan van Capelleveen de ochtend nadat hij en zijn gezin de drie jaar oude reu hebben moeten begraven.

,,Kida beet me in mijn hand. Ik zei hem dat het niet gaf. Hij was zo angstig. Ook mijn andere hand greep hij. Ik voelde dat het goed mis was. Dat het niet meer goed zou komen met ‘m. Natuurlijk weet je nooit wat een hond denkt, maar hij keek alsof hij zei ‘het is mooi geweest.’’’

Onder het bloed en huilend van wanhoop tilt Van Capelleveen zijn hond op en rent naar huis. Hond Lasco rent mee, want zoals altijd zitten zijn dieren niet alleen aan de lijn, maar ook met een gordel om zijn middel omdat ze hard kunnen trekken.

,,Ik belde mijn vrouw uit haar bed en legde Kida op de oprit. Daar is hij overleden. Na nog een laatste keer zijn hoofd te hebben opgetild. Een zucht en hij was weg. We hadden nog de dierenarts gebeld maar het was al te laat.’’

Aangifte

De huskyliefhebber uit Renswoude kan het niet verkroppen dat de scooterrijder met de dood van Kida op zijn geweten, niet is gestopt. Dat is ook de reden dat hij aangifte heeft gedaan bij de politie. ,,Natuurlijk snap ik het, als iemand is geschrokken. Het was een behoorlijke klap. En dat je een stukje doorrijdt wil ik ook nog begrijpen. Maar draai dan om bij de eerste rotonde’’, zegt Van Capelleveen boos en verdrietig tegelijk.

De politie heeft inmiddels een oproep geplaatst op Facebook om getuigen te vinden. En wellicht dat de dader zich zelf alsnog wil melden. Niet dat het lege gevoel om Kida daarvan minder wordt, maar het zou een beetje kunnen verzachten.