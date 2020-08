Scooterrijders rijden door na ernstig ongeluk met wielrenner in Renswoude

VIDEO Likkebaar­dend op klompen bij een rij van 24 miljoen euro aan Porsches, Ferrari’s en Lamborghini’s

18 juli RENSWOUDE - Wat ze de mooiste wagen vinden? Daar moeten Hermer (13) en Bertus (14) uit Renswoude toch even over nadenken. De twee vrienden struinen zaterdagmiddag – op hun klompen – tussen de Porsches, Ferrari’s, Lamborghini’s en een enkele McLaren die zijn neergestreken bij restaurant De Hof in hun woonplaats.