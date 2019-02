Slachtoffer (76) van aanrijding Renswoude overleden

UPDATE / VIDEO Auto rijdt door na aanrijding Renswoude, slachtof­fer blijft zwaarge­wond achter: politie is op zoek naar de dader

11 februari RENSWOUDE - In Renswoude is zondagavond een vrouw (76) zwaargewond geraakt na te zijn aangereden door een auto op de Dorpsstraat (N224). De auto is na het ongeluk met hoge snelheid doorgereden.