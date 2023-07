Stralend zonnig weer in Renswoude vandaag

Ook jonge Edese mantelzor­gers kunnen 100 euro waardering krijgen

Mantelzorgers vanaf 12 jaar komen voortaan ook in aanmerking voor de mantelzorgwaardering in Ede. Edenaren kunnen deze waardering eens per jaar bij de gemeente aanvragen. De mantelzorger krijgt dan 100 euro als beloning voor zijn of haar inzet.