Van wie is viervoeter Indy? Ex-geliefden Tina en Fred vechten het uit in de rechtszaal

Gedichten over vriend­schap hangen in Stingerbol: ‘Samen met jou voel ik me blij, nooit meer in mijn eentje’

‘Samen met jou voel ik me blij, nooit meer in mijn eentje’. Zomaar een regel, en dat is meteen één van de circa negentig gedichten over vriendschap. Ze hangen nog dit weekend in de Stingerbol, nabij station Ede-Wageningen.

28 januari