Veel rookontwikkeling bij brand bij autosloperij Renswoude

Bij het recyclingbedrijf staan een container met een autowrak en diverse andere materialen in de brand, waaronder isolatiemateriaal dat voor veel rookontwikkeling zorgt.



De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt om het vuur te blussen en te voorkomen dat de brand overslaat naar een nabijgelegen gebouw. De brandweer heeft opgeschaald naar ‘grote brand’ omdat er meer materieel nodig is om water te winnen. Dat gebeurt vaker bij branden waarbij veel bluswater nodig is, aldus de brandweer.



De rookpluim is in de verre omtrek te zien.