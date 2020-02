Vrouw (52) gooit zoutzuur in gezicht van verzorgster bejaarde moeder: ‘Het moest stoppen’

Nederlands volleybal­team gaat wedstrijd in Ede spelen

19 februari EDE - Het Nederlands volleybalteam speelt op woensdag 27 mei een European Golden League wedstrijd in de Van der Knaaphal in Ede. Nederland, met Renswoudenaar Maarten van Garderen in de gelederen speelt in Poule B waarin het Estland, Oekraïne en Wit-Rusland treft.