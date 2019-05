Zwaargewonde bij explosie in chalet Renswoude

Update/Video Brand in schuur: duizenden kippen komen om in Renswoude

30 april RENSWOUDE - Aan de Ubbeschoterweg in Renswoude heeft dinsdagmiddag een grote uitslaande brand gewoed in een kippenschuur van de familie Verbeek. In de schuur zaten ongeveer 16.000 kippen. De brandweer schaalde direct groot op, meldde de Veiligheidsregio Utrecht. De brand is rond 15.45 uur ontstaan, Ruim een uur later gaf de brandweer het sein brandmeester. Er zijn geen personen gewond geraakt. Wel liet het overgrote deel van de kippen het leven.