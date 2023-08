1715 bestelauto's, 35 ongelukken: kans op ongeval met bestelauto in Rheden hoger dan gemiddeld in Gelderland

Joke schreef een boek over de veelbespro­ken nazischat van Ommeren: ‘Het blijft absoluut een mysterie’

Nog steeds duiken er mensen op bij het Baron van Brakellmuseum in Ommeren met vragen over de nazischat die vlakbij begraven zou liggen. ,,Het blijft absoluut een mysterie”, zegt Joke Honders die er net een boek over heeft geschreven.