18-jarige gewond bij ongeluk, motorblok auto weggeslingerd

Springrui­ter Karim El Zoghby uit Velp mag naar de Olympische Spelen

13 oktober RABAT (Marokko) - Karim El Zoghby heeft zich met zijn land Egypte geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio. De springruiter, die al meer dan 20 jaar in Velp woont en werkt, zag zijn team deze zondagmiddag in een bloedstollende finale in Rabat de concurrentie verslaan. De prestatie is bijzonder, omdat Egypte voor het laatst in 1960 in Rome een springteam op de Olympische Spelen had.