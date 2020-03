19-jarige Dierenaar voor derde keer dit jaar betrapt op rijden zonder rijbewijs

Video Telefoon­win­kel Velp voor tweede keer dupe van inbraak: ‘Schade veel groter dan de buit’

28 februari ARNHEM - Voor de tweede keer in een jaar tijd is er ingebroken in telefoonwinkel Telecombinatie aan de Overtuin in Velp. ,,Op een week na is het inderdaad precies een jaar geleden’’, zegt mede-eigenaar Ronald van Maaren.