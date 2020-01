2 jaar cel voor extreme oplichting: investeerders raakten miljoenen kwijt aan duo

De twee vertelden geldschieters tussen 2009 en 2014 onder meer over 400 miljoen euro aan vermogen van Robert N., dat zogenaamd in Mexico gestald stond. Hij zou dat naar Nederland willen halen via de zogenoemde inkeerregeling van de Belastingdienst.



Maar om dat in Nederland beschikbaar te krijgen moest hij miljoenen afrekenen bij de Belastingdienst en daarvoor moesten ze een groot geldbedrag lenen. Ook dachten investeerders te investeren in onder meer gereedschap. Er werden rendementen van 10 tot 15 procent in het vooruitzicht gesteld.