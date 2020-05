21-jarige hardleerse hardrijder bij Dieren aangehouden na wilde achtervolging

Rijbewijs eerder ingetrokken voor rijden onder invloed

De man had het nodige te verbergen. Hij bleek volgens een test waarschijnlijk onder invloed van drank of drugs, ook had hij een mes in zijn auto liggen.



Daarnaast bleek dat het rijbewijs van de snelheidsduivel was ingetrokken en dat hij al verschillende keren is aangehouden voor rijden onder invloed van drank of drugs.



De man is aangehouden en meegenomen naar de brigade van de Marechaussee voor verder onderzoek.