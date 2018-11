30 auto’s in beslag genomen bij grote verkeerscontrole in Spankeren

Boek over bedrijvig­heid in Die­ren-Noord

8 november DIEREN - Het boek had er al in 2007 moeten zijn, maar het duurde ruim tien jaar langer dan gepland. Nu is het er: deel 2 van ‘Nijver Dieren’. Ging het eerste deel over ‘Een eeuw handel, ambachten, middenstand en nijverheid in Dieren-Zuid’, deel 2 neemt Dieren-Noord onder de loep.