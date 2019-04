7,5 jaar cel geëist tegen vermeende overvaller: ‘man werd uur lang gemarteld in eigen woning’

ARNHEM – Een 38-jarige Arnhemmer hoorde 7,5 jaar cel tegen zich eisen voor een gewelddadige overval in Rheden en een kraak bij een juwelier in Velp. Volgens de vermeende overvaller heeft hij trauma’s en kan hij niet meer terug de gevangenis in.

Maar, merkte de officier van justitie op, die trauma’s die hij beschrijft gelden net zo goed voor het slachtoffer van de overval. ,,Die man werd in zijn eigen woning een uur lang gemarteld door drie personen.”

Het gebeurde in oktober 2015 in een woning aan de Schietbergseweg. Drie gewapende, gemaskerde mannen drongen de woning binnen, dreigden de bewoner neer te schieten, boeiden hem en sleepten hem naar de kluis, roepend om de code.

Gruwelijke marteling

Ze zetten een plamuurmes onder zijn nagel, goten alcohol over hem heen en dreigden hem in brand te steken, plaatsten een snoeischaar bij zijn oor en dreigden te knippen. Ze sloegen de bewoner zo hard dat hij later aan zijn jukbeen geopereerd moest worden.

Uiteindelijk gingen ze ervandoor met geld, sieraden en de auto van de bewoner.

DNA van de Arnhemmer werd de volgende dag aangetroffen op een breekijzer in de tuin. Verder baseert de officier van justitie zijn bewijs op de verklaring van een anonieme bedreigde getuige. Die zegt dat de Arnhemmer betrokken was. Er zijn geen andere verdachten in de zaak aangehouden.

Overvaller ontkent

De Arnhemmer ontkent de overval. Hij loopt al tien jaar mee, vertelde hij, en hij zou niet zo dom zijn geweest gereedschap achter te laten. Hij heeft wel toegegeven mee te hebben gedaan aan de kraak bij de juwelier, ook in 2015. Daar werden 56 dure Breitling-horloges buitgemaakt. De officier van justitie wil dat hij vijftigduizend euro die hij ermee heeft verdiend inlevert.

De verdachte is neergeschoten geweest. Hij is in behandeling om dat trauma te verwerken. De rechtbank heeft hem eerder uit zijn voorlopige hechtenis geschorst. De officier wil dat hij weer wordt vastgezet.

De verdachte werd ook verdacht van een woningoverval in Arnhem een jaar eerder, waarbij geweld werd gebruikt tegen een hoogbejaarde vrouw. Maar daarvoor zag de officier te weinig bewijs. Ook voor een overval op een bedrijfspand in Zevenaar in 2014 vroeg hij vrijspraak.

Uitspraak: over twee weken.