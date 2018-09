'9/11-kwestie' op haar school kent volgens Inge (18) louter verliezers

Fake nieuws?

Eigenlijk ben ik nooit zo’n zeikpersoon geweest. Een die op hoge poten naar mijn laptop stiefelde om, bij wat dan ook, mijn frustratie op alle nieuwssites te gooien. Ik was nooit zo’n persoon die bij de poorten van het internet stond om eindeloos mijn medemens te vertellen wat allemaal wel en niet moest. Ik gooide me nooit ergens tegenaan, bemoeide me met niets. Immers, dat was niet mijn taak.



Helaas worden vandaag de dag verhalen verdraaid. De tweede hand wordt als waarheid gezien. De Telegraaf wordt als de nummer- één-krant beschouwd en columnschrijvers zijn waarheidsbrengers. Facebook is onzin, twitter is bullshit, om over de Speld helemaal maar niet te spreken.



Gelukkig bestaan er ook goede kranten – dacht ik. Kranten waar we op kunnen bouwen. Kranten die alleen de waarheid vertellen, ook al is dit misschien vanuit een wat christelijk of liberaal oogpunt.



Een paar dagen terug kwam mijn kleine zusje vol ongeloof aanlopen. Ze vroeg aan mij of wat in de Speld stond, waar was. Ik lachte en vertelde haar dat de Speld geen echte krant is. Dat de Speld aan de haal gaat met roddels en er de mooiste onzin van maakt die maar bestaat. Dat echte kranten te koop zijn in de supermarkt. Kranten zoals de Stentor.



Dus ik sta me nog vol ongeloof te verbazen, wanneer ik een column lees over mijn oude natuurkundedocent. Een column waar hij voor leugenaar wordt uitgemaakt. Een man die, zolang ik op die school zit, al deel uitmaakt van het docententeam. Een hardwerkende man, die altijd klaar staat om mij en mijn klasgenoten te helpen. Coöperatief, meedenkend en meelevend. En even voor de goede orde; dit beeld wordt door slechts één artikel met de rode pen doorgestreept.



Als een som fout berekend. Rekenfout. Error. Zat ik er dan toch zo erg naast? Was mijn beeld van deze bijna gepensioneerde man, dan toch helemaal verkeerd? Vol verbazing ging ik op onderzoek uit, om tot de conclusie te komen dat alles wat ik gelezen had, een grote opgeblazen teringzooi was.



En dit heeft me aan het denken gezet. Want wat moet ik hier nou van vinden? Wat kan ik hiervan verwachten? Buiten het feit dat het Baudartius College weer eens een flinke duw krijgt, gratis en voor niks, wat betekent het voor deze man? Of voor de dochter van? En waarom kan er niet van een vwo 3 klas verwacht worden, dat zij snappen dat speculaties en feiten twee aparte zaken zijn?



Ik vroeg het aan mijn medeleerlingen. De hashtag #jesuisallie kwam tot stand. Niemand begreep waar deze zet vandaan kwam. Want dit had deze man toch niet verdiend? Een carrière, slechts door één ‘nooit zo’n zeurouder’ verkloot. Verknald en weggegooid



En dan nog de dochter van, aan wie over haar rug de schuld wordt gegeven. Voor het karretje gespannen. De oorzaak van. En ondertussen gewoon nog een jaar les moeten hebben van onze natuurkunde-docent. Onze liefdevolle, behulpzame natuurkundedocent. Die dit alles allemaal door de vingers zal zien, want dat is hoe hij is. Totdat alles weer vergeten is. Totdat de mensheid weer geboeid wordt door ander falen en de ouders weer geprikkeld worden door andere stoorzenders. Vergeten. Uitgedoofd. Afgesloten. And they lived happily ever after.



Totdat Jan Allaart gegoogled wordt.



#jesuisallie



Door Inge 6 VWO Baudartius College