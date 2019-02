Aangifte na ‘schandalige actie’ van jonge vandalen op het spoor bij Velp

Bronbossen tussen kasteel Middachten en Ellecom gaan de goede kant op

7:44 ELLECOM - Voor wie van niets weet, is de Veluwe spannender. Maar botanici staan te watertanden bij de ‘bronbossen’ op landgoed Middachten. De ranke sleutelbloem staat hier zusterlijk naast het knikkend nagelkruid en het paarbladig goudveil. Een volstrekt uniek stuk natuur in Nederland, dat uiteraard werd bedreigd, want het zal weer eens niet. Maar de verbetering is ingezet.