Aantal wegen op de Posbank weer open voor verkeer

video Zonnepane­len mogelijk oorzaak brand Gazelle

13:04 Hoe het kan dat de panelen vlam vatten, is niet nog duidelijk, meldt woordvoerder Huib de Vries van Gazelle. Het vuur ontstond woensdagmiddag rond 14.15 uur op het dak. Honderden personeelsleden moesten het bedrijf uit voorzorg verlaten. Een kleine anderhalf uur later had de brandweer het vuur onder controle. Op een foto die de brandweer heeft gemaakt van het dak is duidelijk te zien dat een groot aantal zonnepanelen is verband. ,,Maar waarom de panelen vlam vatten, weten we nog niet”, aldus De Vries. Gistermiddag is een deel van de productie van Gazelle weer gestart. ,,Vandaag is het voor de productie zoveel mogelijk business as usual”, zegt De Vries. Hoe groot de schade is, kon Gazelle nog niet meedelen.