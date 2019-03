Achterhoekse koffiegigant verhuist naar Velp

Drie vestigingen

Coffee First heeft drie eigen vestigingen in Nederland (Drempt, Enschede en Breukelen) en werkt intensief samen met bedrijven in Echt en Zwijndrecht. Met 130 medewerkers levert het bedrijf in heel Nederland koffie-automaten, koffie en aanverwante artikelen aan bedrijven. Volgens eigen zeggen worden in jaar met Westhoff-apparaten jaarlijks 100 miljoen kopjes koffie geschonken.



De voorbereiding van de bouw is nog in een beginstadium. Westhoff hoopt in het voorjaar van 2020 met bouwen te kunnen beginnen en omstreeks de jaarwisseling 2020/2021 zijn nieuwe hoofdkantoor te kunnen openen. In de nieuwbouw komt een showroom, kantoor en bedrijfsruimte.